“Io M’arzo e l’otto ogni giorno”, a Lecce una serata benefica organizzata da “Cuore e mani aperte”

L’Associazione “Cuore e mani aperte” OdV, nel dicembre del 2016, ha allestito presso il Polo Oncologico di Lecce “Giovanni Paolo II” lo Spazio Benessere “A Sua Immagine” al fine di garantire trattamenti estetici e di wellbeing gratuiti a donne e uomini in terapia oncologica.

In occasione della festa della donna il sodalizio ha organizzato, domenica 17 marzo, alle ore 20-30, presso il “Grand Hotel Tiziano e dei Congressi” di Lecce, una serata di moda, musica e spettacolo dal titolo “Io M’arzo e l’otto ogni giorno – quinta edizione”, patrocinata dal Comune di Lecce, che vedrà protagonisti gli utenti del servizio.

I protagonisti della serata saranno i fruitori dello Spazio Benessere, uomini e donne, che sfileranno sotto la direzione dello stilista pugliese Massimo Orsini.

L’evento è nato in sordina nel 2017, in occasione della festa della donna, quale momento di riflessione sulle conseguenze psicologiche e sociali causate dalle terapie oncologiche e radioterapiche nelle pazienti e per rimarcare che le donne, in particolare quante vivono un delicato percorso di salute, meriterebbero di essere festeggiate ogni giorno, come dalla denominazione stessa della serata.

Il programma

Sotto la direzione artistica di Silvio Quarta, si alterneranno sul palco il violinista Domenico Zezza, prima parte solista Orchestra della Magna Grecia e Filarmonica di Lecce, sulle cui note danzeranno la maestra Silvia De Maggio e l’allieva Rita Carella; la cantante Domy Siciliano, che collabora da anni con numerosi artisti e musicisti del panorama nazionale; il dj e vocalist Salvatore Pandarese; il gruppo comico Scemifreddi, trio salentino noto tra l’altro per la partecipazione al programma comico di Italia 1 “Colorado”.

Guest star della serata Scipione San Giovanni, uno dei pianisti della sua generazione ad aver ottenuto il maggior numero di riconoscimenti nell’ambito della Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique. Vincitore di prestigiosi concorsi nazionali e internazionali, il maestro Sangiovanni si è esibito in importanti sale come il Teatro La Fenice di Venezia, il Mozarteum di Salisburgo, il Palau de la Musica di Barcellona, il Megaron Mousikis di Atene, la Royal Dublin Society di Dublino, la Hongtai Concert Hall di Xiamen, la Salle Cortot di Parigi.

È possibile ritirare i biglietti disponibili presso la Clinica dell’Accendino in Via Imperatore Adriano a Lecce.