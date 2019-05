Un guasto al server blocca prelievi e referti. Lunghe code e malumori al ‘Vito Fazzi’

I disagi nella sanità pubblica, purtroppo, sono cosa nota. Basta qualche ‘intoppo’ per bloccare una macchina non sempre perfetta. Anche a Lecce un problema improvviso ha creato non pochi disagi e molti malumori tra i presenti.

Un risveglio amaro, insomma, per chi di buon mattino si è recato all’Ospedale “Vito Fazzi”, non pensando di dover perdere l’intera giornata. Forse a causa di un guasto tecnico, infatti, il server si è bloccato, paralizzando di conseguenza tutte le attività. Inutile dire che, con il passare dei minuti (ore a detta dei presenti) si sono create lunghe code nella sala d’attesa.

Più passava il tempo, più cresceva il malcontento tra i presenti. C’era chi doveva ‘semplicemente’ ritirare un referto e chi effettuare un prelievo: hanno dovuto tutti aspettare, e anche tanto. L’agitazione era palpabile, mentre ci si chiedeva come possa un problema tecnico paralizzare un intero servizio che, quotidianamente, conta già parecchi fruitori.

Tutto bloccato, insomma, fino a quando il problema tecnico non è stato risolto. Resta da capire cosa lo abbia causato, creando un disagio notevole. E sicuramente non solo per le persone, in attesa, che magari hanno preso un permesso da lavoro o rimandare altri ‘giri’, ma anche per i dipendenti dell’Azienda ospedaliera che devono far fronte alle numerose lamentele.