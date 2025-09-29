Servizi straordinari di controllo del territorio durante la stagione estiva, la Polizia traccia il bilancio

Durante i mesi estivi (quelli che vanno da maggio ad agosto), la Polizia di Stato ha assicurato una presenza capillare su tutto il territorio provinciale, intensificando i servizi di prevenzione e controllo, grazie anche ai rinforzi stagionali disposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Un contributo significativo è stato garantito dai servizi congiunti disposti dal Questore Giampietro Lionetti, svolti insieme alle altre Forze dell’Ordine, nell’ottica di una collaborazione sinergica in linea con le determinazioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a tutela della sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti presenti nella provincia di Lecce.

Particolare impegno è stato riservato ai servizi di ordine pubblico, che hanno consentito lo svolgimento in sicurezza di importanti eventi: dal passaggio del Giro d’Italia, alla Notte della Taranta, fino agli incontri del campionato di Serie A, svoltisi senza disordini e con la massima tutela dell’incolumità di spettatori e cittadini.

Un’attenzione costante è stata rivolta anche al fenomeno della cosiddetta “mala movida”, i cui effetti negativi sono stati contenuti attraverso un’attenta pianificazione dei dispositivi di controllo, assicurando la presenza capillare della Polizia di Stato soprattutto nelle ore notturne sulle coste, mete dei giovanissimi.

La prevenzione ha costituito la principale linea d’azione, attraverso la presenza costante e massiccia delle pattuglie sul territorio, non solo nel capoluogo e nelle sedi di Commissariato ma anche nei comuni limitrofi, nonché mediante attività mirate a contenere i fatti illeciti. In tale quadro, non sono mancate pronte risposte in materia di illegalità amministrativa, con numerosi interventi per contrastare fenomeni quali l’abusivismo sulle spiagge, l’affitto clandestino di attrezzature balneari, la presenza di parcheggiatori abusivi e l’organizzazione di spettacoli privi di autorizzazione.

Ampia attività è stata inoltre dedicata ai controlli amministrativi nei confronti dei lidi balneari – svolti in collaborazione con la Capitaneria di Porto e le Polizie Locali – così come nei confronti di sale giochi e locali di pubblico spettacolo, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti e la massima sicurezza per utenti e avventori.

Sul piano della polizia giudiziaria, l’azione investigativa ha consentito di conseguire importanti risultati. Tra i più rilevanti si segnala il sequestro di oltre 80 chilogrammi di sostanza stupefacente a Racale, il 24 luglio scorso, operazione che ha rappresentato un duro colpo ai traffici illeciti nel territorio.

L’impegno costante della Polizia di Stato nella provincia di Lecce conferma, ancora una volta, la centralità del dispositivo di prevenzione e repressione dei reati, volto a garantire sicurezza e legalità a cittadini e visitatori.

Il resoconto

Per quel che riguarda i servizi straordinari di controllo del territorio, ne sono stati disposti 54 di cui 22 eseguiti unitamente alle altre forze di polizia, 32 eseguiti solo da Polizia di Stato (con l’ausilio di Polizia Locale e/o Capitaneria di Porto). Sono state identificate: 71.347 persone e controllati 28.081 veicoli

Riguardo alle misure di prevenzione, sono stati emessi 70 avvisi orali, 30 fogli di via obbligatori, 23 Daspo, 13 Dacur e 33 ammonimenti del Questore (26 per violenza domestica e 7 per atti persecutori.

Inoltre, sono state denunciate 386 persone e 59 sono state arrestate. Sequestrati oltre 14 kg di cocaina; 1,63 kg di hashish; 14,778 di eroina e 54,56 kg di cannabinoidi e droghe sintetiche; 4 pistole e 7 fucili da caccia.

Infine, sono state emesse sette diffide a esercizi commerciali e un provvedimento di sospensione ex art. 100 Tulps della durata di sette giorni