Sgomberato campo di roulotte nel parcheggio di Frascone a Nardò

Nella mattinata di ieri, si è svolta a Nardò un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Polizia Locale.

Gli agenti del Commissariato neretino e della Polizia Locale hanno sgomberato un campo di roulotte non autorizzato che si era insediato da qualche giorno nel parcheggio in località Frascone.

In tutto erano presenti una quindicina di mezzi, tra cui sette roulotte e altrettante automobili + e venti persone, tra cui alcuni minori, che avevano letteralmente occupato in modo del tutto irregolare l’area di sosta posta a servizio dei visitatori del Frascone e della Palude del Capitano.

I poliziotti e i Vigili Urbani hanno elevato diverse sanzioni amministrative e ravvisato e formalizzato infrazioni al codice della strada, che hanno permesso di liberare l’area da mezzi, tende, fili per la biancheria, cucine a cielo aperto, rifiuti e animali domestici al seguito del gruppo, costituito da persone risultate tutte residenti in Sicilia.

Si tratta probabilmente di una parte di un gruppo più ampio che staziona non stabilmente in varie zone soprattutto del Sud Italia.

L’operazione di ieri mattina è scaturita da alcune segnalazioni di residenti e frequentatori del Frascone e dalla costante attività di controllo e monitoraggio del territorio da parte della Polizia di Stato e della Polizia Locale.