Monteroni, sgomberato un immobile confiscato ad un esponente della criminalità locale

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, datata 25 aprile 2015, ha dato il via libera allo sgombero di un immobile confiscato, in via definitiva, ad un noto esponente della criminalità organizzata di Monteroni. L’uomo continuava a ‘usarlo’ come se fosse ancora suo, illegittimamente quindi, nonostante fosse stato trasferito dall’Agenzia Nazionale Beni sequestrati e confiscati alla criminalità al patrimonio indisponibile del Comune di Monteroni per essere utilizzato per scopi sociali.

Così, nella giornata di ieri, l’edificio è stato ‘evacuato’ con il coordinamento della Prefettura e il concorso delle Forze dell’Ordine, dando un segnale forte e concreto ai cittadini e riportando la legalità in un territorio finito sulle prime pagine della cronaca locale.

Insomma, si tratta di un’operazione significativa soprattutto considerato che quel ‘bene immobile’ sarà restituito alla comunità, per essere utilizzato per quelle finalità sociali a cui doveva essere destinato quando è stato confiscato in via definitiva secondo i principi che ispirano la legislazione antimafia.