Si impossessano del bancomat di una 21enne di Perugia e fanno shopping a Torre Saracena. Due donne nei guai

Hanno pensato bene di appropriarsi del bancomat di una ragazza di 21 anni della provincia di Perugia in vacanza nel Salento per effettuare acquisti in diversi esercizi pubblici di Torre Saracena, marina di Melendugno.

Hanno compiuto ben sette transazioni approfittando del fatto che per operazioni inferiori ai 25 euro non occorre digitare il pin, ma è sufficiente passare la carta di credito sul pos per vedersi autorizzata la spesa.

Sono dovuti intervenire i Carabinieri della Stazione di Melendugno, al termine di una certosina attività di indagine, per risalire alle autrici dell’azione fraudolenta che sono risultate essere C. G., nata Roma, classe 1994 e residente a Melendugno ed F. A., nata a Roma, classe 1988 ed ivi residente.

Entrambe sono state deferite in stato di libertà.

E’ risultato che avevano effettuato prelevamenti per un totale di 115,66 euro. Ma il pronto intervento dei militari ha interrotto il prosieguo dell’azione illegale.