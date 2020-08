Si “divertono” a lanciare sassi sulla ss16, 9 minori bloccati dai carabinieri

«Sono stato colpito da un sasso lanciato da alcuni ragazzini mentre percorrevo la strada statale 16» questo il contenuto della telefonata giunta al 112 che ha permesso agli uomini in divisa di bloccare e identificare 9 minori, tutti salentini, che avevano ben pensato di passare il pomeriggio scagliando pietre. E di sassi, di varie dimensioni, i Carabinieri della stazione di Corigliano d’Otranto ne hanno trovati tanti.

Andiamo con ordine. Tutto, come detto, è cominciato dalla segnalazione di un 48enne di Alberobello. Nella chiamata, l’uomo ha raccontato di stato colpito da un sasso lanciato da alcuni ragazzini, mentre al volante della sua Volvo, percorreva la strada statale 16, in direzione sud non lontano dallo svincolo per il Comune grico. Nel giro di pochi minuti i militari si sono precipitati sul luogo indicato dal malcapitato, riuscendo a bloccare e identificare 9 minori, tutti salentini.

Sul posto sono stati trovati numerosi sassi di varie dimensioni lanciati dai minori. Dopo aver effettuato i rilievi fotografici sono stati sottoposti a sequestro, ma le indagini continuano in attesa di capire cosa accadrà ai ragazzini e le eventuali ipotesi di reato.