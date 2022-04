Si introducono nel Bar di Porta San Biagio, ma non passano inosservati. Arrestati

Con il volto coperto, per non essere riconosciuti, hanno ‘rovistando’ all’interno del Bar Astoria, il locale a due passi da Porta San Biagio, dove si erano intrufolati dopo aver distrutto la vetrata della porta di ingresso con un martello. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 4.00, un momento “perfetto” per agire indisturbati, con la complicità del buio e il silenzio che a quell’ora avvolge il centro storico di Lecce, ma non sono passati inosservati.

Qualcuno ha notato la loro presenza e, senza perdere tempo, ha chiesto aiuto al 113. Una chiamata che ha permesso agli uomini in divisa di “pizzicare” i ladri che avevano preso di mira l’esercizio commerciale. Si tratterebbe di due vecchie conoscenze delle forze dell’ordine.

Sono stati gli agenti delle volanti a coglierli sul fatto, o quasi. Quando li hanno sorpresi avevano il bottino il mano, circa 200 euro, il contenuto del registratore di cassa che avevano danneggiato per prelevare il denaro al suo interno. Non lontano c’erano gli arnesi da scasso, gli attrezzi utilizzati per entrare nel locale che avevano abbandonato. Come detto, però, non hanno avuto il tempo di fuggire.



Per i due è scattato l’arresto per furto aggravato, ma le indagini sono tutt’altro che concluse. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire se i due siano gli autori anche di altri furti avvenuti in città con lo stesso modus operandi.