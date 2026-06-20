Nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a garantire la sicurezza della balneazione lungo il litorale del Circondario Marittimo di Otranto, il personale della Guardia Costiera ha recentemente accertato e contestato 4 sanzioni amministrative. Le violazioni riguardano il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 19/2026.

Tra le infrazioni rilevate, assume particolare gravità la mancata predisposizione del servizio di salvataggio presso una struttura balneare. Tale presidio è considerato fondamentale e imprescindibile per la tutela della vita umana in mare e per garantire adeguati livelli di sicurezza ai bagnanti durante la stagione estiva.

L’attività di controllo posta in essere dalla Guardia Costiera non ha soltanto una funzione repressiva, ma punta soprattutto alla prevenzione di situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità dei cittadini e dei numerosi turisti che affollano le spiagge del territorio.

L’appello ai concessionari e ai Comuni per l’estate 2026

In vista del periodo di maggiore afflusso turistico, la Guardia Costiera di Otranto richiama l’attenzione di tutti i concessionari demaniali marittimi e delle Amministrazioni Comunali costiere. È necessaria una verifica puntuale del rispetto di tutte le prescrizioni previste dall’Ordinanza n. 19/2026, con particolare riferimento a organizzazione dei servizi di assistenza e salvataggio (personale qualificato e presente); corretta installazione della cartellonistica informativa prevista; dotazione completa delle attrezzature di sicurezza e mantenimento delle condizioni idonee per una sicura fruizione delle aree demaniali marittime.

Intervento a Torre dell’Orso: salvati due minori in mare

L’importanza cruciale del servizio di salvataggio si è manifestata concretamente proprio nei giorni scorsi in località Torre dell’Orso.

Due minori di 8 e 13 anni, in evidente difficoltà nelle acque antistanti il litorale, sono stati prontamente soccorsi e tratti in salvo grazie al tempestivo intervento degli addetti al salvataggio presenti in spiaggia.

Questo episodio testimonia in maniera evidente come la presenza di personale qualificato e costantemente operativo rappresenti un elemento essenziale per la salvaguardia della vita umana.

Un obiettivo condiviso per una stagione sicura

La sicurezza in mare rappresenta un traguardo comune che richiede la collaborazione e il senso di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Il rispetto delle norme vigenti costituisce infatti lo strumento essenziale per prevenire incidenti e garantire un’estate serena e sicura per residenti e visitatori.

La Guardia Costiera di Otranto ha confermato che proseguirà senza sosta nei prossimi giorni le attività di monitoraggio e controllo lungo tutto il litorale di competenza, al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni emanate a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione e della balneazione.