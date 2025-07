Sicurezza, legalità e prevenzione: arresti e controlli dei Carabinieri tra lidi e comuni della provincia

Nella giornata di ieri, nell’ambito di un piano straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, le diverse articolazioni dell’Arma hanno intensificato la loro presenza e azione di contrasto su più fronti.

Controlli integrati nei comuni di Lecce e Melendugno

I militari della Compagnia di Lecce, con il supporto specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, hanno effettuato approfonditi accertamenti nei comuni di Lecce e Melendugno. Nel corso delle ispezioni è stato deferito in stato di libertà un 30enne di Cavallino, amministratore unico di un’attività di bar-ristorazione in un lido balneare di San Foca – Torre Specchia, ritenuto responsabile di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, per non aver sottoposto i dipendenti alla visita medica preventiva. Allo stesso sono state comminate sanzioni penali per un totale di circa 6.000 euro.

Parallelamente, durante un’ispezione igienico-sanitaria a Lecce, i Carabinieri del Nas hanno contestato una sanzione amministrativa di 2.000 euro a un bar-pasticceria per irregolarità nell’etichettatura e nell’informazione sugli alimenti.

Operazioni di contrasto all’illegalità a Porto Cesareo, Carmiano e Campi Salentina Nella stessa mattinata, gli uomini dell’Arma, coadiuvati dall’11° Reggimento Puglia, hanno condotto un’articolata attività di contrasto all’illegalità nel comune di Porto Cesareo, Carmiano e Campi Salentina. L’operazione ha portato all’arresto di una persona destinataria di ordinanza di carcerazione domiciliare emessa dalla Procura della Repubblica di Brindisi per reati legati alla falsità ideologica.

Sono state inoltre denunciate 2 persone sorprese a violare misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Durante il servizio sono state contestate anche violazioni amministrative in materia di sostanze stupefacenti a carico di tre persone.

Particolarmente significativa è risultata la collaborazione con la Capitaneria di Porto di Porto Cesareo, che ha permesso il sequestro amministrativo di tre carrelli ambulanti per la vendita abusiva di materiale da spiaggia, privi di autorizzazioni e contenenti circa mille articoli per un valore stimato di 10mila euro.

Inoltre, sono stati sequestrati circa otto chilogrammi di cocco e mandorle abbandonati su una spiaggia, probabilmente destinati alla vendita abusiva.

Intervento notturno a Carpignano Salentino

La notte ha visto protagonisti i Carabinieri del Norm della Compagnia di Maglie, intervenuti tempestivamente a Carpignano Salentino, dove è stato arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante il controllo in Largo Pini, il fermato ha tentato di disfarsi di circa 80 grammi di hashish, recuperati dai militari dell’Arma insieme a circa 3 grammi di marijuana. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l’uomo ha aggredito un Carabiniere provocandogli un trauma con una prognosi di 5 giorni. L’azione immediata e determinata dei militari dell’Arma ha garantito l’arresto senza ulteriori conseguenze per la comunità. Il Carabiniere ferito è stato prontamente soccorso presso l’ospedale di Scorrano, mentre l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.

Naturalmente, i procedimenti si trovano tutti nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.