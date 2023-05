Da solo bordo di una barca a vela lancia l’allarme, 43enne turco tratto in salvo dalla Guardia di Finanza

Viaggiava a bordo di una barca a vela, quando, ha lanciato un Sos e non appena ricevuto il segnale di allarme, sul posto sono partiti gli aiuti e l’uomo è stato soccorso.

Nella serata di ieri, i militari delle Fiamme Gialle hanno soccorso uno skipper 43enne di nazionalità turca. L’uomo si trovava a largo di San Cataldo, quando, ha lanciato il segnale di allarme. Immediatamente, quindi, è partita una pattuglia navale della Guardia di Finanza, che lo ha raggiunto e condotto presso il porto di Otranto.

Una volta sulla banchina, lo skipper è stato ascoltato dai militari, ai quali ha dichiarato di essere partito da Ancona per raggiungere la Turchia.

Sono in corso le investigazioni per stabilire cosa facesse solo sul natante. Si è anche ipotizzato che l’imbarcazione fosse stata utilizzata per un trasporto di migranti, armi o sostanze stupefacenti, ma a seguito delle verifiche non sono state trovate tracce che confermassero tali ipotesi.