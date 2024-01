Cade mentre fa trekking e si frattura una gamba, 56enne soccorso dai Vigili del Fuoco

Cade mentre fa trekking e si frattura una gamba. La domenica alla scoperta di uno dei paesaggi più belli del Salento si è conclusa con uno sfortunato incidente per un 56enne di Lizzanello, soccorso dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie. Le lancette dell’orologio avevano appena segnato le 09.50 quando una squadra è intervenuta sulla strada provinciale Otranto-Porto Badisco per soccorrere l’uomo caduto mentre praticava trekking in compagnia di un gruppo di escursionisti.

Avendo riportato una frattura alla gamba, aveva bisogno di aiuto. Così, i vigili del fuoco hanno raggiunto il ferito, stabilizzandolo prima di trasportarlo in una zona sicura, dove è stato affidato alle cure del 118.

Successivamente, è stato trasferito in ospedale per ulteriori cure.