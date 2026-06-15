Giornata intensa e di straordinario impegno per i soccorritori salentini in prima linea nella tutela della fauna selvatica. Gli operatori di ATA-PC Lecce sono stati i protagonisti di due delicati interventi di salvataggio, liberando una tartaruga marina intrappolata e mettendo al sicuro un piccolo di volpe sfuggito ai roghi che stanno colpendo il territorio.

San Cataldo: tartaruga Caretta caretta intrappolata in una rete da pesca

Questa mattina, un esemplare di tartaruga marina (Caretta caretta) è stato individuato nei pressi della spiaggia confinante con la zona militare di San Cataldo. L’animale era rimasto pericolosamente impigliato nelle maglie di una rete da pesca che ne ostacolava i movimenti, compromettendone seriamente la sopravvivenza.

La macchina dei soccorsi si è attivata grazie alla prontezza dei signori Marco C. e Giovanni F., che hanno notato l’esemplare e allertato le autorità. L’Unità di Soccorso di ATA-PC Lecce è giunta immediatamente sul posto. Gli operatori hanno liberato la tartaruga in tempi rapidi e in totale sicurezza e al termine del recupero, l’animale è stato affidato ai volontari del CTM (Centro Trebbio Marini) di Calimera per gli accertamenti sanitari e la riabilitazione.

Emergenza incendi: i Vigili del Fuoco salvano un cucciolo di volpe

Nella stessa giornata, l’associazione è intervenuta anche nell’entroterra per l’emergenza legata agli incendi boschivi che stanno deturpando il territorio leccese.

Durante le operazioni di spegnimento di un rogo, i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo un cucciolo di volpe che si trovava a ridosso delle fiamme. Il piccolo animale è stato preso in consegna dagli operatori specializzati di ATA-PC per ricevere tutte le cure e l’assistenza necessarie.