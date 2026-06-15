Questa mattina sono state definite le nuove linee guida che guideranno il Sindaco Flavio Fasano nell’adozione di un’imminente ordinanza contingibile ed urgente. L’obiettivo principale è il contrasto del sovraffollamento nelle abitazioni turistiche, un fenomeno purtroppo noto con il termine dispregiativo di “case pollaio”.

Il provvedimento è stato strutturato di concerto con la locale Compagnia della Guardia di Finanza, garantendo così una sinergia totale tra l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine.

Cosa Cambia: Il Nuovo Quadro Normativo

La necessità di questa nuova ordinanza nasce dal bisogno di adeguare il testo precedente alle recenti evoluzioni normative. Nello specifico, si fa riferimento alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 9/25 che, all’articolo 14 (andando a modificare la precedente L.R. n. 11/99), individua in modo tassativo i limiti e i parametri della presenza degli ospiti nelle strutture ricettive.

Fino ad oggi, la vecchia ordinanza si basava sul Decreto del Ministro della Sanità del 5 luglio 1975, il quale fissava in modo troppo generico i requisiti igienico-sanitari e le superfici minime. La nuova legge regionale offre invece uno strumento molto più preciso e vincolante.

Un esempio pratico dei nuovi parametri: il testo prevede rapporti rigidamente delineati tra la metratura dell’ambiente e i posti letto disponibili. Ad esempio, sarà necessaria una superficie minima di 28 metri quadri per poter ospitare 3 posti letto.

Il Commento del Sindaco Flavio Fasano

Il primo cittadino ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza di questo aggiornamento normativo: “Al fine di rendere più efficace il dispositivo dell’ordinanza abbiamo deciso di adeguare il precedente testo alle nuove disposizioni impartite dalla Regione. Questo consentirà agli organi accertatori di avere strumenti più solidi per contrastare questo fenomeno deprecabile sotto tutti i punti di vista: igienico-sanitari, del decoro ed anche dell’evasione fiscale”

Fasano ha poi voluto dedicare un ringraziamento speciale ai militari coinvolti: “Ringrazio la locale compagnia della Finanza, nelle persone del comandante Peroni e del luogotenente Lombardo, per aver collaborato con competenza e professionalità con il nostro Ente, per debellare quella che rappresenta un fenomeno negativo da ostacolare in modo deciso e convinto”.

Sanzioni Più Severe per la “Ricezione Selvaggia”

Oltre ai controlli e ai parametri di superficie, la nuova ordinanza colpisce duramente i trasgressori dal punto di vista economico. La determinazione del Comune nel voler arginare il turismo selvaggio si riflette nel netto inasprimento delle multe.