Dopo i test positivi della scorsa primavera durante le festività di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio, entra ufficialmente nel vivo il piano mobilità per l’estate neretina. Da oggi, il servizio gratuito di collegamento in navetta tra le marine di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina e i rispettivi parcheggi di interscambio torna attivo in modo continuativo per tutta la stagione estiva.

L’obiettivo di fondo dell’amministrazione comunale è chiaro: evitare il congestionamento delle due località balneari, specialmente nei giorni e nelle ore critiche di maggiore affluenza turistica.

Orari e percorsi delle navette per le marine di Nardò

Il servizio è stato potenziato per coprire l’intera giornata e facilitare anche la movida serale. Tra le 9:00 del mattino e le 3:00 della notte (ben 18 ore di servizio continuo), due navette distinte faranno la spola senza sosta:

Linea Santa Maria al Bagno: collegamento diretto e senza fermate intermedie tra la marina e il parcheggio di via Edrisi.

collegamento diretto e senza fermate intermedie tra la marina e il parcheggio di via Edrisi. Linea Santa Caterina: collegamento diretto e continuo tra la marina e il parcheggio di Vacanze Serene.

Sia la sosta all’interno delle aree di parcheggio che il trasporto a bordo dei bus navetta sono completamente gratuiti per tutti gli utenti.

L’invito rivolto a residenti e turisti è quello di non addentrarsi nel cuore delle due marine con l’auto, ma di recarsi direttamente ai parcheggi di scambio. In questo modo si eviterà lo stress di girare a vuoto alla ricerca di un posto, contribuendo alla vivibilità e alla sicurezza dei luoghi.

I dettagli sui parcheggi PNRR: 750 posti auto gratuiti

Un piano logistico che nasce da una programmazione strategica, come sottolineato dal sindaco di Nardò, Pippi Mellone: “Molto probabilmente un servizio totalmente gratuito, sia per la sosta che per il trasporto, non si vede e non si è mai visto da nessuna parte. Una scelta dalla portata enorme. Questo, unito al fatto che lo abbiamo esteso a 18 ore giornaliere, credo che lo renda particolarmente comodo e conveniente. Parcheggiare nel cuore delle due marine, ammesso che si trovi posto, ha un costo economico, di tempo e di fatica. Spero che questo induca i frequentatori a scegliere una soluzione oggettivamente pratica. È un altro esempio di programmazione: abbiamo realizzato prima due aree parcheggio per 750 posti complessivi con i fondi PNRR, quindi a costo zero per i neretini, e poi abbiamo attivato i servizi”.

A fargli eco è l’assessore al Turismo, Cesare Dell’Angelo Custode, che rimarca l’efficacia della misura contro il traffico sostenuto: “La navetta è la risposta concreta al traffico caos e alle note difficoltà di parcheggio a Santa Maria e a Santa Caterina. Lasciare la vettura nelle aree sosta e salire sulla navetta gratis è decisamente più comodo che infilarsi nel traffico delle marine. Per senso di responsabilità e logica è la soluzione migliore, soprattutto nei momenti di picco. Riteniamo di aver messo in campo uno sforzo logistico e organizzativo capace di neutralizzare le criticità della viabilità estiva”.