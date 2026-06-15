Si è svolto questa mattina, nella sede della Direzione Generale della ASL Lecce, il formale passaggio di consegne che segna l’inizio di una nuova guida per l’Azienda sanitaria salentina. Gianluca Capochiani assume ufficialmente l’incarico di Direttore Generale a partire da oggi, succedendo a Stefano Rossi, che lascia il timone della ASL dopo quasi quattro anni di mandato.

L’incontro si è sviluppato in un clima di proficua collaborazione e continuità amministrativa. Al tavolo istituzionale erano presenti anche la Direttrice Sanitaria Maria Nacci e il Direttore Amministrativo uscente Yanko Tedeschi, quest’ultimo atteso da domani alla guida del Policlinico di Foggia.

Il profilo del nuovo DG: l’esperienza di Gianluca Capochiani

Il nuovo Direttore Generale vanta un curriculum solido e una consolidata esperienza nel management sanitario pugliese. Prima di approdare alla guida della ASL Lecce, Capochiani ha ricoperto ruoli di primo piano in diverse realtà cruciali della regione: dal febbraio 2022: Direttore Amministrativo del Policlinico di Bari; Gennaio 2015 – Febbraio 2022: Direttore Amministrativo della ASL Bari e Agosto 2012 – Gennaio 2015: Direttore Amministrativo dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.

Le dichiarazioni

Il Direttore Generale uscente, l’avvocato Stefano Rossi, ha voluto salutare l’azienda tracciando un bilancio positivo e guardando al futuro: “Da questo importante passaggio di consegne emerge quanto sia stato realizzato in questi anni e quanto ancora potrà essere fatto da chi proseguirà il percorso alla guida dell’Azienda. A Gianluca Capochiani rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro”.

Immediata la risposta del neo DG Gianluca Capochiani, che ha delineato lo spirito con cui affronterà il nuovo mandato in terra salentina: “Da domani sarò al lavoro per approfondire i dossier che mi sono stati illustrati oggi, in un clima di piena collaborazione, e per affrontare le numerose sfide che attendono un’Azienda vasta e complessa come la ASL Lecce. Ringrazio per l’accoglienza ricevuta, mi appresto a svolgere questo incarico con spirito di servizio, ascolto e senso di responsabilità”.