Sorpreso mentre tentava di impossessarsi delle tubazioni in rame all’interno del cantiere della scuola primaria di Taurisano. Un uomo di 30 anni del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione locale, impegnati nei quotidiani servizi di controllo del territorio. Il trentenne è ritenuto presunto responsabile di tentato furto aggravato.

L’intervento dei Carabinieri e il sequestro

L’uomo è stato colto sul fatto all’interno del cantiere edile allestito presso l’edificio scolastico, mentre era intento a sezionare alcune tubature in rame con il chiaro intento di asportarle. Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma ha permesso di interrompere l’azione prima che venisse portata a compimento, mettendo immediatamente in sicurezza l’intera area.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno perquisito l’indagato e hanno rinvenuto e sequestrato uno zaino al cui interno si trovavano diversi attrezzi idonei allo scasso, presumibilmente utilizzati per l’effrazione e il taglio dei metalli.

Il trasferimento in carcere a Lecce

Al termine delle formalità di rito, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce che coordina le indagini, il 30enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.

L’efficace intervento dell’Arma ha scongiurato danni ben più gravi a una struttura di fondamentale importanza per la collettività. Il fenomeno del furto di rame, infatti, rappresenta una piaga particolarmente insidiosa: al di là del valore economico del materiale sottratto, questi episodi comportano spesso ingenti costi di ripristino e rischiano di compromettere o ritardare la consegna e il regolare funzionamento di edifici pubblici, infrastrutture e cantieri scolastici.