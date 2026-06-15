Ancora un fine settimana di intensa attività per la Polizia di Stato a Lecce e provincia. Su disposizione del Questore della Provincia di Lecce, Dr. Giampietro Lionetti, e in linea con le strategie del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, è stato attuato un generale rafforzamento delle misure di vigilanza sul territorio.

Il bilancio complessivo dell’operazione è imponente, 4.685 persone identificate e 1.849 veicoli controllati.

L’obiettivo principale del piano straordinario punta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, la criminalità minorile e i reati predatori ai danni dei negozi di vicinato.

Il Piano d’Azione: dalla Stazione Ferroviaria all’Hinterland

La strategia operativa ha interessato non solo il centro abitato di Lecce, ma si è estesa capillarmente alle zone periferiche e all’hinterland provinciale. Sotto la lente d’ingrandimento degli agenti sono finiti i luoghi di aggregazione abitualmente frequentati da soggetti pregiudicati o pericolosi e le aree a rischio degrado.

In quest’ottica, un controllo continuo è stato attivato nei pressi della stazione ferroviaria e delle vie limitrofe, con l’obiettivo di gestire e monitorare la presenza di persone senza fissa dimora che vi trovano riparo.

L’efficacia dell’intervento è stata garantita dal lavoro integrato di diverse divisioni della Polizia di Stato, tra cui Squadra Mobile e Volanti; Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e Bari; Polizia Stradale e Polfer e Divisione Amministrativa.

Il dispositivo ha visto inoltre la collaborazione attiva dei reparti delle altre forze di Polizia e della Polizia Locale.

Interventi a Galatina e Taurisano: Denunce e Fogli di Via

I servizi di controllo hanno portato a importanti risultati anche nei comuni della provincia:

A Galatina, Il 10 giugno, un giovane di vent’anni è stato denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico, dopo essere stato sorpreso a urinare nei pressi di una scuola dell’infanzia. Il ragazzo, trovato anche in possesso di due grammi di hashish per uso personale, è stato segnalato alla Prefettura. Nei suoi confronti il Questore ha emesso un Foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Galatina per due anni.

A Taurisano: Nell’ambito dei medesimi controlli stradali, una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Focus Movida e Zone Balneari: Sanzioni ai Locali a Lecce

Nel fine settimana del 13 e 14 giugno l’attenzione si è spostata sulla tutela della “movida” e sulla sicurezza delle località balneari. A Lecce, gli agenti della Polizia di Stato, insieme a Guardia di Finanza e Polizia Locale, hanno presidiato le vie e le piazze del centro storico maggiormente frequentate dai giovani: Piazza Sant’Oronzo, Piazza Mazzini, Piazza Santa Chiara, Piazzetta Colonnello De Cristoforis e via Paladini.

Il bilancio dei controlli amministrativi nei locali: Un cocktail bar sanzionato per la mancanza dei servizi igienici dedicati al personale e per la mancata esibizione del documento di valutazione del rischio (DVR); quattro attività commerciali sanzionate per occupazione non autorizzata del suolo pubblico e il sequestro di sostanze stupefacenti a carico di ignoti (7 grammi di hashish e 2,4 grammi di marijuana).

Infine, i controlli stradali lungo le arterie che conducono alle marine leccesi hanno permesso di prevenire turbative alla tranquillità pubblica e di sanzionare un automobilista che viaggiava a bordo di un veicolo privo della regolare revisione.

I servizi straordinari di ordine e sicurezza pubblica continueranno a essere disimpegnati in modo sistematico nei comuni di Taurisano, Gallipoli, Surbo, Monteroni, Galatina e Lecce per garantire una vigilanza sempre più stringente a tutela della collettività.