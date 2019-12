Chi l’ha visto ricorda la storia di Donato, il pescatore scomparso da Corsano

Gli appelli per ritrovare le persone scomparse non si fermano nei giorni di festa, quando l’assenza si fa sentire ancora di più, quando il posto a tavola resta vuoto, quando manca un sorriso. Così, anche a Natale, sulla pagina Facebook ufficiale di Chi l’ha visto? che conta quasi mezzo milione di like sono apparsi dei post con la storia e la foto delle persone di cui non si anno più notizie. E che si cercano ancora. Poco dopo le 11.00 ecco la richiesta di aiuto per trovare Donato Sergi, il pensionato di Corsano svanito nel nulla il 3 marzo 2018. Quella mattina, l’anziano era uscito per andare a pesca, la sua grande passione, ma a casa dove era atteso per l’ora di pranzo non è più tornato.

Il post

La scomparsa

Le ricerche, avviate una volta lanciato l’allarme, si sono concluse con un nulla di fatto. In località Funnovojere, località poco distante da Corsano, è stata ritrovata la canna da pesca abbandonata sugli scogli. L’auto, una Fiat punto verde, era parcheggiata in strada. I documenti e il portafoglio erano nel cruscotto. Dell’uomo, invece, nessuna traccia, nessuna notizia. Ha avuto un malore? È stato vittima di un incidente? È caduto in mare? Si è allontanato disorientato? Nessuna ipotesi è stata lasciata al caso, nessuna pista è rimasta imbattuta, ma alle tante domande non è mai stata data una risposta.

Donato Sergi è ufficialmente una persona scomparsa. Impossibile arrendersi e per una famiglia che attende di conoscere la verità resta sempre quel briciolo di speranza a cui aggrapparsi, anche la più piccola fiammella.