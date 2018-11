Sorpresi dai Carabinieri con più di cento grammi di marijuana, finiscono ai domiciliari

Sono stati sorpresi dai carabinieri del Norm della compagnia di Lecce, impegnati in un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti con più di cento grammi di marijuana. E tanto è bastato per essere arrestati, in flagranza di reato. A finire ai domiciliari sono Rossano Rizzo, 43enne di Monteroni di Lecce e Luana Genovesi, 28enne anche lei residente nella cittadina universitaria.

Che cosa abbia fatto scattare il blitz degli uomini in divisa non è dato saperlo. Fatto è che per i due monteronesi i guai sono cominciati durante la perquisizione personale e domiciliare dei militari che hanno trovato complessivamente 118,02 grammi di marijuana. La droga non è stata l’unica scoperta: sono spuntati fuori anche 275 euro in contanti, somma probabilmente ‘guadagnata’ con l’attività di spaccio e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi.

Una volta concluse le formalità di rito i due arrestati sono stati collocati agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai Carabinieri del Norm di Lecce.

In due nei guai per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Due ragazzi sono stati deferiti in stato di libertà con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 25enne di Bari e di un 21enne di Brindisi.

I guai per i due ragazzi cominciano da lontano, quando sono stati segnalati per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti alle competenti Prefetture. Gli accertamenti eseguiti in un laboratorio di Taranto hanno permesso di scoprire che la droga sequestrata è risultata contenere un principio attivo superiore a quello previsto come quantità massima detenibile per uso personale.