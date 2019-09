Operazione Movida, la sospensione per 10 giorni anticipa la chiusura del Birreghe

Dopo un’estate passata ad “animare” il lungomare di San Foca, il “Birreghe” è costretto a chiudere le sue porte con qualche giorno di anticipo. Avrebbe dovuto concludere la stagione il 30 settembre, ma questa mattina il personale della locale Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale si è presentata nella birreria artigianale e cocktail bar, stringendo tra le mani il provvedimento emesso dal Questore di Lecce Andrea Valentino ai dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Cosa significa è ormai noto, l’attività sarà sospesa per 10 giorni. Ed essendo di natura stagionale, ecco perché il provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza ne ha anticipato la chiusura.

Per capire, bisogna fare un passo indietro e tornare al 21 agosto, giorno della ‘resa dei conti’ dell’Operazione “Pusher 3 – Piazza Pulita” che aveva permesso di fare luce sul giro di cocaina dei luoghi della «Movida», frequentati soprattutto da giovani. Furono 14 le persone (13 italiani e 1 marocchino) finite in manette con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti (in realtà, fu un “arresto ritardato” per permettere agli agenti sotto copertura di ‘documentare’ le cessioni di droga da parte degli spacciatori). Due – tra l’altro volti già noti per i loro precedenti penali in tema di spaccio di sostanze stupefacenti – furono pizzicati nel Birreghe, mettendo in pericolo la salute e la sicurezza degli avventori del locale, per la maggior parte appartenenti ad una fascia di età giovanile.

Anche per questo il provvedimento notificato alla titolare dell’esercizio pubblico.

La complessità e la gravità degli elementi raccolti, infatti, hanno spinto il Questore ad emettere il provvedimento disciplinato dall’art. 100 T.U.L.P.S., che tende a privare i soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica di un luogo di aggregazione e a tutelare le prioritarie esigenze di sicurezza e di tutela della incolumità delle persone, nonché dell’ordine pubblico in generale.

A Lecce ‘sanzionati’ due locali

Sempre i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, nella serata di ieri, hanno rilevato alcune infrazioni in due diversi esercizi che si affacciano su piazzetta Vittorio Emanuele.

In particolare, la titolare di un esercizio è stata sanzionata per avere somministrato bevande alcoliche oltre l’orario previsto dall’ordinanza comunale, che prevede, per questa stagione e in quell’area della città, la somministrazione di tali bevande fino alle ore 03:00. Per tale violazione dovrà essere pagata l’ingente somma di 6666 euro.

In un altro esercizio invece è stata rilevata l’abusiva parziale occupazione del suolo pubblico e la mancanza del manuale c.d. “manuale HACCP” e cioè il manuale di autocontrollo per l’igiene e la sicurezza alimentare.