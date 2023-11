Esercizio pubblico di Squinzano ritrovo di persone con precedenti, scatta la sospensione della licenza

Nel corso del fine settimana appena trascorso, gli agenti della Questura di Lecce hanno notificato al gestore di un esercizio pubblico di Squinzano, il decreto di sospensione per 15 giorni della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, adottato ai sensi dell’art. 100 del Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), dal Questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo il 3 novembre scorso.

Si tratta di una misura di natura cautelare che non ha finalità punitiva nei confronti del gestore, ma mira a prevenire i potenziali rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica, derivanti dalla circostanza che l’esercizio divenga luogo di aggregazione abituale di persone evidenziatesi per aver commesso reati e che possa, pertanto, costituire una base logistica per la pianificazione di ulteriori azioni criminose.