Brutte frequentazione in un bar di Galatina, attività sospesa per dieci giorni

Nella giornata di ieri, la Polizia di stato ha notificato un provvedimento di sospensione della licenza al gestore di un bar a Galatina.

In particolare, al termine di ripetuta attività di controllo svolta dagli agenti del Commissariato locale presso un’attività commerciale dedita alla somministrazione di alimenti e bevande è stato emesso il provvedimento del Questore ex art. 100 T.U.L.P.S. che ha ordinato la sospensione dell’attività per giorni 10.

Tale decisione è stata emessa su richiesta del Commissariato a seguito dei numerosi controlli inseriti in un piano organizzato di prevenzione di delitti in genere, effettuati durante tutto l’anno in corso dal personale della Sezione Volanti e Ufficio PAS sui clienti.

Le verifiche hanno evidenziato che l’esercizio di ristorazione è frequentato abitualmente da persone pericolose e con a carico pregiudizi penali e di Polizia, oltre che da soggetti già gravati da misure di prevenzione emesse dal Questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo.

In alcune occasioni i frequentatori sono stati anche stati segnalati all’autorità amministrativa perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

È doveroso evidenziare la collaborazione del gestore dell’attività e che tale provvedimento non ha finalità punitiva nei suoi confronti, ma mira a prevenire i potenziali rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalla circostanza che un esercizio pubblico divenga luogo di aggregazione abituale di persone pericolose e che possa pertanto costituire una base logistica per la pianificazioni di eventuali azioni criminose.

In mattinata gli agenti hanno notificato alla titolare il provvedimento.