Sostituite e rinnovate le giostrine per bambini nelle marine di Lecce

In questi giorni Lupiae Servizi, su disposizione dell’Assessorato all’Ambiente del comune di Lecce, ha sostituito e rinnovato le giostrine presenti nelle principali aree attrezzate per bambini nelle marine del capoluogo.

Scivoli, altalene e giochi nuovi in piazza Paradiso a Torre Chianca, al Parco di via Portofino a Spiaggiabella e, a San Cataldo, al parco del Faro e a quello in via Flavio Gioia. A Frigole sono state posizionate in via Adriano Balbi, in un’area verde adiacente alla chiesa.

Quelle presenti in alcuni parchi in città, invece, sono state oggetto di riparazione e manutenzione. Nello specifico, quelle del Parco del Galateo, Parco Baden Powell a Borgo San Nicola e alcune in piazzetta Paul Harris a Settelacquare, dove altre, usurate, sono state sostituite con nuove. In questi ultimi due parchi, resta da posizionare la staccionata per completare l’intervento di manutenzione.

«Da tempo avevamo ordinato le nuove giostrine – dichiara l’assessore all’Ambiente Angela Valli – che sono arrivate nei giorni scorsi e sono state installate dalla Lupiae Servizi, che ringrazio per il lavoro prezioso fatto per i nostri cittadini più piccoli. Abbiamo voluto dare la priorità alle marine e ai parchi di quartiere e proseguiremo calendarizzando altri interventi in autunno. Fra i primi, l’installazione delle giostrine a Villa Convento e a Borgo Pace».

Secondo il cronoprogramma stilato dal Settore Ambiente, nei prossimi giorni saranno rinnovate o manutenute anche le giostrine di Parco Balsamo e piazzetta Dante Alighieri al quartiere San Pio e quelle di Parco Tafuro a Rudiae-Ferrovia.