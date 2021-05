Taglia, confeziona e spaccia marijuana: 31enne nigeriano finisce ai domiciliari

Quel via vai di persone non è passato inosservato. Probabilmente per chi conosce la zona quella spola tra la stazione ferroviaria e un appartamento del centro storico, a pochi passi dal Duomo, deve essere sembrata alquanto sospetta. Tant’è alla sala operativa della Questura di Lecce sono giunte diverse segnalazioni che hanno spinto gli agenti della Sezione Volanti ad approfondire. Così, nel pomeriggio di domenica 2 maggio, gli uomini in divisa hanno bussato alla porta dell’appartamento “indicato” nelle chiamate. Il padrone di casa, un 31enne nigeriano ha aperto senza opporre resistenza.

All’interno i poliziotti hanno trovato sul tavolo due dosi di marijuana confezionate. Non solo, durante la perquisizione in camera da letto sono spuntate fuori altre due dosi già confezionate, una busta di cellophane con all’interno circa 160 grammi di marijuana, un grosso quantitativo di bustine trasparenti vuote e una busta di sostanza da taglio essiccata, destinate al successivo confezionamento.

Per il 31enne nigeriano è scattato l’arresto e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, è finito agli arresti domiciliari.