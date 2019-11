Smascherata centrale dello spaccio di droga nella campagna di Arnesano, un 49enne a Borgo San Nicola

Sono rimasti appostati nei pressi di quella villetta di campagna alla periferia di Arnesano per tutto il pomeriggio di ieri, nel pieno di una missione operativa finalizzata alla repressione dei reati inerenti il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le voci degli informatori erano, dunque, ben fondate ma i poliziotti non avrebbero mai immaginato di trovarsi dinanzi ad una vera e propria centrale dello spaccio.

Sin dalle prime ore del pomeriggio, infatti, gli agenti della Squadra Mobile avevano notato un continuo via vai, una processione di autovetture, i cui occupanti, successivamente controllati a poca distanza dalle ‘compere’, venivano trovati in possesso di dosi di marjuana e cocaina, verosimilmente per uso personale.

Tra questi acquirenti anche un 61enne, risultato poi incensurato, il quale, dopo aver lasciato la villetta alla guida della propria autovettura, in compagnia di una ragazza, veniva fermato dagli agenti; nel corso della perquisizione, ben nascosta all’interno del veicolo, i poliziotti trovavano una confezione in cellophane contenete quasi 40 grammi di cocaina; nella disponibilità della donna, invece, un ulteriore involucro in cellophane contenente altri 2 grammi di cocaina.

Subito partiva così, con l’ausilio delle unità cinofile, la perquisizione della villetta in uso ad un 49enne di Arnesano, pregiudicato.

Gli agenti trovavano un involucro contenente 5,2 grammi di marijuana oltre al materiale utile al confezionamento delle dosi di stupefacente. Nel corso della perquisizione, all’interno di una bambola di pezza, veniva altresì rinvenuta la somma di 5.350,00 euro in banconote di vario taglio, somma sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine dell’attività di indagine, il 49enne di Arnesano veniva portato a Borgo San Nicola mentre il cliente era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione della Autorità Giudiziaria. La donna in compagnia dell’uomo spedito ai domiciliari, insieme a tutti gli altri soggetti fermati una volta fuori dalla villetta, venivano invece sanzionati amministrativamente e segnalati al Prefetto ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.