Sparatoria in piazzale Pesaro, 48enne ferito alla gamba finisce in Ospedale

Si torna a sparare in città. Mancava qualche minuto alle 19.00, quando Massimo Cazzella, 48enne di Lecce, volto già conosciuto alle Forze dell’Ordine secondo le prime informazioni, è stato raggiunto da uno o più colpi di pistola mentre si trovava in auto. A fare da sfondo all’agguato è stata piazzale Persaro, nel quartiere Stadio. Sconosciuta la dinamica dell’accaduto come l’identità di chi ha aperto il fuoco, fuggito via senza lasciare tracce.

L’uomo, ferito alla gamba e alla mano, era cosciente quando è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno accompagnato a sirene spiegate all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è arrivato in «codice rosso». Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, si sono precipitati gli agenti della sezione volanti che, insieme ai colleghi della Mobile, hanno dato il via alle indagini e aperto la caccia all’autore del gesto.

Maggiori dettagli nel corso della serata