Sparatoria sulla Lequile-San Pietro in Lama, ucciso un uomo nei pressi del bancomat

Due colpi di pistola al petto non hanno dato scampo a Giovanni Caramuscio, freddato e ucciso nei pressi del bancomat di un noto Istituto di credito situato sulla Lequile-San Pietro in Lama.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate da alcuni testimoni presenti nelle vicinanze del posto, Caramuscio sarebbe stato colpito da un uomo nascostosi dietro ad un cespuglio, evidentemente appostatosi in attesa di compiere il gesto criminale.

Tutto fa ritenere che non si sia trattato di una rapina, ma di un’ esecuzione in stile mafioso per motivazioni che le Forze dell’Ordine ricominceranno a ricostruire da subito, avvalendosi dell’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.