Spiagge di Gallipoli sotto la lente, controlli ‘straordinari’ a lido San Giovanni e Baia Verde

In linea con le strategie condivise in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, continuano i controlli straordinari del territorio voluti dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti. Nelle scorse ore, il personale del Commissariato di di Gallipoli in collaborazione con il Reparto prevenzione Crimine, la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale, ha acceso i riflettori sulla Città Bella. L’obiettivo è quello di sempre: cercare di contrastare l’abusivismo sulle spiagge, un fenomeno che spesso vede porzioni di litorale libero trasformate in veri e propri stabilimenti non autorizzati. I controlli si sono concentrati in particolare sui siti balneari più frequentati, con ispezioni mirate anche agli esercizi pubblici per verificare la regolarità di autorizzazioni e licenze.

Focus su Lido San Giovanni e Baia Verde

Le attività hanno interessato le rinomate località di Lido San Giovanni e Baia Verde, dove sono stati effettuati dei controlli amministrativi. Al titolare di un noto stabilimento balneare è contestata l’assenza di delimitazione dell’area data in concessione, per cui è stato sanzionato per un totale di 1.032 euro e l’occupazione abusiva di una porzione di spiaggia rispetto a quella autorizzata in area demaniale che ha portato al sequestro di 10 ombrelloni e 37 lettini posizionati senza titolo.

A Baia Verde è stato posto sotto sequestro amministrativo materiale in possesso di un cittadino extracomunitario, al quale è stata comminata una sanzione di 5.000 euro poiché sprovvisto delle necessarie autorizzazioni alla vendita.

Controlli a tutto tondo per la Sicurezza

Oltre agli interventi mirati contro l’abusivismo, l’operazione ha avuto anche un’ampia ricaduta sul controllo del territorio. Durante l’attività operativa, sono state identificate 105 persone e controllati 35 veicoli, a riprova di un impegno costante delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la legalità in tutta la zona.

Questi interventi straordinari rientrano nelle strategie condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sottolineando l’importanza di un’azione coordinata per la tutela del patrimonio costiero e la salvaguardia della legalità in un periodo di grande afflusso turistico. L’attenzione delle autorità rimane alta per assicurare una stagione estiva serena e nel pieno rispetto delle norme.