Perseguita la ex anche se è già ai domiciliari: arrestato un 41enne a Leverano

Non sono rari, purtroppo, i casi di stalking verso la propria ex. Nelle scorse ore i Carabinieri della stazione di Taviano hanno arrestato un uomo a Leverano già ai domiciliari per lo stesso reato: atti persecutori ai danni della propria ex.

Il 41enne, infatti, era già ai domiciliari con la stessa accusa. L’uomo aveva continuato ad importunare la donna, ex convivente, con numerose telefonate e messaggi così come hanno successivamente accertato i carabinieri. Proprio per questa ragione, i militari hanno chiesto l’aggravamento della misura.

L’uomo è stato arrestato tradotto presso la casa circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce, come disposto dall’autorità giudiziaria informata dalla stazione dei Carabinieri di Taviano.