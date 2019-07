Uiltemp Lecce ha un nuovo segretario provinciale. Stefano Frontini eletto all’unanimità

La Uiltemp di Lecce, categoria del sindacato Uil che ha come mission la tutela dei lavoratori somministrati, autonomi, a tempo determinato e temporanei e atipici in generale, ha un nuovo segretario provinciale. Si tratta di Stefano Frontini eletto all’unanimità dal Consiglio al termine del Congresso straordinario svoltosi presso la sala convegni della Cassa Edile del capoluogo salentino

Gli altri componenti della segreteria

Ad affiancarlo nella della segreteria ci saranno Matteo Sbenaglia e Giuseppe Accogli, quest’ultimo con delega all’organizzazione. Inoltre è stata assegnata la carica di tesoriere a Ilenia Maruccia.

All’appuntamento congressuale erano presenti il Segretario generale della Uil di Puglia Franco Busto; il Segretario generale della Uiltemp Puglia, Luciano Zaurito e il Segretario Generale della Uil di Lecce, Salvatore Giannetto insieme a loro anche numerosi dirigenti sindacali locali. Hanno preso parte, inoltre, le due responsabili di NIDIL CGIL E FELSA CISL

Non è mancato il saluto istituzionale da parte del vicesindaco di Lecce, Alessandro Delli Noci.

Nel corso della discussione partecipata è emerso come Uiltemp di Lecce lavorerà in armonia e stretta sinergia con il gruppo dirigente leccese, mettendosi immediatamente al lavoro per quel che riguarda le complesse vertenze che investono i lavoratori temporanei nel territorio e, nel contempo, coinvolgendo anche l’Università e gli studenti nella propria attività.