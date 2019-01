Ubriachi e senza fissa dimora occupano il pianerottolo per dormire. Esasperati i condomini di palazzo Toma

La situazione ha un che di paradossale. I residenti di palazzo Toma che sorge in zona Salesiani, a ridosso della circonvallazione, assistono ogni giorno all’ingresso nello stabile di 3 stranieri che dall’accento appaiono essere dell’Est.

I tre, evidentemente clochard senza fissa dimora e spesso ubriachi, percorrono 6 piani per arrivare alla zona ballatoio, prima dell’accesso alla terrazza. Qui, posizionati degli zerbini sottratti dagli usci delle case si organizzano per trascorrervi la notte. La mattina successiva i senzatetto vanno via.

La situazione è insostenibile. I residenti si dicono preoccupati per l’accesso di tali persone nel proprio stabile, non sentendosi sicuri.

E’ stata chiamata in un’occasione la Polizia e gli agenti intervenuti hanno fatto allontanare gli intrusi che però, poi, si sono ripresentati senza problemi.

Al momento, l’amministratore condominiale ha soltanto tentato il deterrente dell’affissione di un avviso che raccomanda ai residenti la massima prudenza, tenendo sempre chiusi i portoni e i portoncini di accesso al palazzo, nell’attesa di predisporre ulteriori strumenti di sicurezza.