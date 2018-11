Studente universitario con in casa cocaina, marijuana e 4mila euro. Arrestato per spaccio

E’ iscritto alla Facoltà di Ingegneria Aeronautica dell’Università del Salento, ma i carabinieri hanno svelato l’attività “collaterale”.

I militari della Stazione di Erchie, infatti, hanno tratto in arresto per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti Cosimo Damiano Mancarella 24enne studente erchiolano.

Il giovane è stato fermato in via Paisiello ad Erchie, mentre era alla guida della sua Fiat Panda. Al momento del controllo il giovane si è mostrato particolarmente agitato e nervoso tanto da ingenerare inevitabili sospetti.

I carabinieri hanno da subito accertato che il 24enne di fatto dimora in un’abitazione diversa da quella indicata nella carta d’identità esibita ed hanno proceduto ad una perquisizione personale.

Nella tasca destra dei pantaloni è stata trovata la somma in contanti di 3.500 euro, in banconote da 100 e da 50, nonché nella tasca sinistra l’ulteriore somma di euro 545 euro in banconote di piccolo taglio. Poi, 150 euro erano custodite col telefono cellulare di ultima generazione.

La perquisizione è stata estesa al domicilio dello studente. Qui in un contenitore in vetro sono state rinvenute 8 bustine in cellophane con chiusura ermetica a pressione, ognuna delle quali contenente le cosiddette “cipolline” per un totale complessivo di 86 dosi di cocaina.

Inoltre, all’interno di altro contenitore sono stati rinvenuti grammi 5 di marijuana, 2 bilancini di precisione e 3 telefonini di varie marche e modelli, privi di sim, nonché vario materiale per il confezionamento delle dosi, consistente in bustine in cellophane pre-tagliate a forma circolare.

E ancora. Sul comodino della camera da letto è stata trovata una ulteriore bustina in cellophane con chiusura a pressione, contenente altre 10 dosi di cocaina nonché grammi 15 di marijuana.

In totale sono 30.2 grammi di cocaina e 25 di marijuana. Sia la somma di denaro che lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.

Mancarella è stato arrestato è stato condotto nella casa circondariale di Brindisi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.