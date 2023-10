Studentessa Erasmus trovata morta in un appartamento, tragedia nel Rione San Pio

Una studentessa francese di 21 anni è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento nel quartiere San Pio, a Lecce. Sarebbe stato il coinquilino a trovarla e a chiedere aiuto. L’orologio aveva appena segnato le 20.00, quando sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma per la ragazza, da poco nel Salento, non c’era più niente da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche gli agenti della Polizia a cui sono affidate ora le indagini per ricostruire e fare luce sull’accaduto. Al momento nessuna ipotesi può essere esclusa, dal malore al gesto volontario.

«È con profondo dolore – ha dichiarato il rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice – che la comunità accademica si stringe attorno alla famiglia, alle amiche e agli amici, ai compagni e alle compagne di corso della studentessa scomparsa tragicamente nelle scorse ore. Per questa ragione le manifestazioni pubbliche dell’Ateneo in programma nei prossimi giorni, a eccezione degli “open day” informativi per gli studenti delle scuole superiori, sono sospese e rinviate a data da destinarsi».