Studentesse importunate dal professore di religione? Aperta un’inchiesta sul sacerdote

Un’inchiesta per far luce sulle presunte molestie ai danni di alcune studentesse, da parte di un prete, docente di religione in servizio presso un istituto superiore di Maglie.

Già da diversi mesi, dopo una serie di segnalazioni, i carabinieri della Compagnia di Maglie hanno proceduto agli accertamenti investigativi. Centinaia e centinaia gli ascolti delle persone informate sui fatti, avvenute in caserma. Sono state sentiti, anzitutto, numerosi studenti. E non solo. Anche docenti, collaboratori scolastici ed il personale amministrativo. I carabinieri, inoltre, si sono recati più volte a scuola per acquisire tutta la documentazione utile alle indagini.

Adesso la Procura dovrà tirare le somme dell’inchiesta e verificare con estrema attenzione l’attendibilità delle accuse nei confronti del docente di religione. Il pm potrebbe anche richiedere l’ascolto protetto delle presunte vittime, nella forma dell’incidente probatorio (permette di “cristallizzare” le accuse in vista di un eventuale processo).