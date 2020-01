Tradito dal luogo, dall’orario e dall’atteggiamento: 40enne di Gallipoli finisce nei guai

Il luogo e l’orario hanno insospettito gli agenti della squadra volante del Commissariato di Gallipoli. Gli uomini in divisa, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno così deciso di ‘fugare’ tutti i dubbi con un controllo. Ed è stato in quel momento che per un 40enne della Città Bella sono cominciati i guai. Trovato in possesso di sostanze stupefacente è stato segnalato al Prefetto. E gli è stata ritirata la patente.

Questi i fatti. Passando sul lungomare Galileo Galilei, i poliziotti non hanno potuto fare a meno di notare un’auto e visto il luogo e l’orario hanno proceduto ad un controllo. Al volante un uomo, già noto alle Forze di Polizia.

Il suo atteggiamento ha peggiorato la situazione, spingendo gli ‘agenti’ ad approfondire. Le ‘conferme’ sono arrivate durante perquisizione personale e della vettura. Nel vano portaoggetti, infatti, erano stati nascosti due involucri di cellophane trasparente contenenti al loro interno complessivamente circa 4 grammi di marjuana e circa 1 grammo di hashish.

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato. All’uomo, un 40enne del posto, è stata ritirata la patente di guida. E visti gli ‘involucri’ trovati è stato segnalato al Prefetto di Lecce per uso non terapeutico di sostanza stupefacente.