Sub colpito dall’elica di un’imbarcazione, 28enne in codice rosso in Ospedale

Si è conclusa con una corsa in Ospedale in codice rosso l’immersione di un pescatore subacquo nelle acque di Alliste. Era impegnato in una battuta di pesca, in località Capilungo, quando sarebbe stato travolto da un’imbarcazione della Guardia di Finanza.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente in mare, il sub sarebbe colpito dall’elica del mezzo delle Fiamme Gialle che si trovava al largo, a circa un miglio dalla costa, con i tecnici dell’Arpa per effettuare alcune rilevazioni.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 11.00, quando è scattato l’allarme. Il giovane è stato soccorso e affidato ai sanitari del 118 che lo hanno aspettato a riva.

Le condizioni del 28enne sono apparse fin da subito gravi. Da qui, la decisione di trasferirlo all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove, come detto, è arrivato in «codice rosso per dinamica». Ha rimediato una ferita all’addome, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Toccherà agli uomini della Guardia costiera di Gallipoli fare luce sulla dinamica dell’incidente. Pare che il sub non avesse “avvisato” della sua presenza con i segnali necessari durante le immersioni. Attrezzatura ritrovata, stando a quanto trapelato, nell’auto parcheggiata sulla costa.