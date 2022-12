Si lancia dalla finestra dell’Ospedale Vito Fazzi, nulla da fare per un 63enne

Ha scelto il giorno dell’antivigilia di Natale togliersi la vita, lanciandosi da una finestra del secondo piano dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Un volo di diversi metri che non ha lasciato scampo ad un 63enne che si trovava nel reparto di neurochirurgia. La tragedia si è verificata poco prima delle 14.00, quando è scattato l’allarme. I soccorsi sono stati, purtroppo inutili. Le ferite causate dalla caduta erano troppo gravi per sperare in un epilogo diverso.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo si è lanciato nel vuoto cadendo non lontano dalla camera mortuaria, posizionata al piano – 2.

Sul posto si sono precipitati gli uomini delle forze dell’ordine per ricostruire gli ultimi minuti del 63enne e per capire, se possibile, quali siano stati i motivi che lo hanno spinto ad un gesto così estremo.

