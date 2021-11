Surbo, un mese contro la violenza sulle donne. Si parte domani, in attesa della marcia del 25

”25 novembre e non solo”: così il comune di Surbo celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, non limitandosi alla ricorrenza istituita dal 1999 dall’Assembla generale delle Nazioni Unite, ma realizzando un ciclo di eventi per tutto il mese di novembre.

L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale su idea della consigliera alle pari opportunità, Angela Neri, parte domani, sabato 13 novembre, con l’illuminazione del Palazzo di città con luci rosse per ricordare tutte le donne vittime di violenza, e con il primo appuntamento della panchina rossa itinerante dell’associazione Metoxè. Simbolo della lotta contro la violenza sulle donne dal 2019, la panchina itinerante comparirà in diversi punti del territorio comunale in ricordo delle vittime di femminicidio. Da sabato 13 a giovedì 18 novembre la panchina toccherà l’area mercatale, via Brenta – sul sagrato della Chiesa di Santa Lucia -, Piazzetta Marinetti Giorgilorio, il Residence due colonne, la scuola primaria di Giorgilorio, il centro medico di via Don F. Cosma, l’istituto comprensivo Elisa Springer, l’Oratorio della parrocchia Santa Maria del popolo, il circolo didattico V. Ampolo e infine sarà posizionata all’ingresso del municipio. Sullo scanno sarà poi apposta una scatola con un messaggio: “Io non ho paura, libera di parlare” e con un foro in cui potranno essere inseriti biglietti con messaggi, pensieri e riflessioni sul tema della violenza sulle donne, che saranno letti il 25 novembre in piazza dell’Unità Europea al termine della marcia per le strade di città.

Sempre domani, l’inaugurazione dell’iniziativa è affidata alle ragazze del Duende Teatrodanza che si esibiranno in una performance, creata e diretta da Enza Curto, sul sagrato della Chiesa di Santa Lucia, in via Brenta, dalle ore 19.15. Il fine settimana prosegue con il doppio appuntamento di domenica 14, che vedrà a partire dalle 12.30 la performance di “Il Chiara Saurio”, nome d’arte della visual performer Chiara Saurio, già direttrice della scuola Atelier Teatri Fisico Lecce. Il pomeriggio appuntamento presso il Residence due colonne, con performance canore e musicali di piccoli concittadini.

L’evento principale del ciclo sarà poi la marcia cittadina del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con partenza dalla casa comunale di Surbo e arrivo in piazza dell’Unità Europea, dove avverrà la lettura dei biglietti raccolti con la scatola posizionata sulla panchina itinerante. Chiude il ciclo di eventi l’esposizione della mostra fotografica realizzata dall’associazione La Girandola, dal titolo: Guardami, cronache di ordinaria violenza, dal 29 al 3 dicembre presso il palazzo di città.