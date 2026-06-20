Nel primo pomeriggio di oggi, un tempestivo intervento delle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri nel territorio comunale di Castri di Lecce, ha permesso di sventare un presumibile evento musicale non autorizzato in un’area isolata del territorio comunale.

L’operazione è scattata grazie al monitoraggio del territorio e, in particolare, a una preziosa segnalazione relativa al transito di veicoli sospetti nella zona. L’allarme ha consentito ai militari di convergere rapidamente sul posto e di avviare immediati accertamenti prima che l’evento potesse prendere definitivamente il via.

Controlli sul posto: 30 persone identificate

Una volta giunti sul luogo del potenziale raduno, i Carabinieri hanno bloccato gli accessi e proceduto all’identificazione di circa 30 persone

Fortunatamente, grazie alla rapidità dell’azione dei militari, l’area è stata messa in sicurezza in tempi record e non si sono registrate turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Indagini in corso sugli organizzatori

Mentre la situazione sul posto è tornata rapidamente alla normalità, l’attività degli uomini dell’Arma non si ferma qui. Sono infatti tuttora in corso le attività investigative finalizzate all’identificazione degli organizzatori dell’iniziativa abusiva, che rischiano pesanti sanzioni e denunce.

La collaborazione dei cittadini e la prontezza dell’Arma si confermano ancora una volta fondamentali per prevenire eventi illegali e garantire la sicurezza della comunità locale.