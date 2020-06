Tagliano la testa a un cucciolo di volpe e la mettono al centro della strada, è caccia agli autori

Un gesto brutale, che ha visto protagonista chi, forse, non avendo altro modo di ammazzare il tempo, ha visto bene di accanirsi con grande crudeltà nei confronti di un cucciolo di animale indifeso.

Il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Otranto nel corso di un servizio, presso “Masseria Cassano” in agro di Melendugno, hanno ritrovato una testa mozzata di un cucciolo di volpe (brutalmente esposta al pubblico, in quanto posizionata sull’asfalto al centro della sede stradale.

Nei confronti degli autori del gesto, a cui si sta cercando di risalite attraverso le indagini, si configurerebbero i reati di uccisione di animale con crudeltà, oltre ad abbattimento di specie cacciabile in periodo non consentito, contravvenendo, di conseguenza, anche alle disposizioni impartite delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.