Coronavirus allo “Stomeo-Zimbalo”, tutti negativi i tamponi a maestre e compagni della bambina contagiata

Sono tutti negativi i compagni di classe e le maestre della bambina che frequenta la terza elementare nella scuola primaria “Stomeo Zimbalo” di Lecce. Il risultato dei tamponi ha cancellato la preoccupazione che aveva bussato alla porta dello stabile di via Roma dopo che la piccola alunna aveva scoperto di avere il Covid19. Un contagio in famiglia (erano positivi asintomatici anche il papà e la mamma, non il fratello) che, inevitabilmente, aveva coinvolto anche la classe e l’istituto, subito sanificato. Nessun focolaio e nessun contagio portano la diffusione del virus tra le mura scolastiche pari a zero.

La buona notizia è stata comunicata anche dal primo cittadino di Lecce, Carlo Salvemini sulla sua pagina facebook: «Cominciamo la giornata con una buona notizia (ne abbiamo bisogno): tutti negativi i tamponi di alunni e insegnanti della scuola primaria “Stomeo Zimbalo”, dove lunedì era stato riscontrato un caso positivo. Un plauso – come sempre – al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Lecce per il tempestivo e accurato lavoro di testing» si legge nel post in cui il Sindaco ha voluto invitare tutti a non abbassare la guardia, soprattutto in questo momento delicato di convivenza con il virus. La curva dei contagi è tornata a salire e questo impone il rispetto delle regole.

«Viviamo un momento complicato – scrive Salvemini – che ci costringe ogni giorno a misurarci emotivamente con report statistici che ribadiscono quello che sapevamo ma ci avevamo – inconsapevolmente – rimosso: il virus cammina sulle gambe di tutti noi, che in Italia e nel mondo abbiamo ripreso la nostra vita normale – dopo l’esperienza drammatica del lockdown – accompagnata da limitate misure di precauzione: distanziamento, mascherina, igiene. Abbiamo da vivere questo tempo accompagnati da prudenza e fiducia responsabilità e consapevolezza, impegno individuale e senso di comunità. Ce la possiamo fare. Ce la dobbiamo fare. Andiamo avanti, uniti» ha concluso,