Ritrovate due caretta caretta spiaggiate a San Cataldo, fenomeno in aumento sulle coste di Puglia

L’ultimo caso si era registrato lo scorso 5 gennaio quando sulla riva della spiaggia di Torre Rinalda è stato ritrovato un delfino. A distanza di due settimane, un altro episodio, anche si si tratta di un’altra specie marina.

I volontari di Sea Shepherd hanno rinvenuto, nel primo pomeriggio di ieri, due tartarughe caretta caretta di grandi dimensioni morte, lungo la litoranea Salentina.

Il primo ritrovamento è avvenuto poco dopo la pulizia della spiaggia di San Cataldo,in occasione del progetto itinerante “Puliamo le spiagge del Salento”, intorno alle 13.40.

La il secondo ritrovamento a circa quattro chilometri di distanza, nei pressi delle Cesine alle 14.00: ivolontari erano impegnati a effettuare un sopralluogo per futuri interventi di pulizia della spiaggia, quando hanno rinvenuto la seconda grande tartaruga restituitaanche lei, senza vita, dalle onde del mare.

I volontari, in entrambi i casi, hanno chiesto l’intervento della Capitaneria di Porto che provvederà al recupero delle carcasse e al trasporto delle stesse presso gli ambulatori della Asl,dove saranno compiute le dovute analisi cliniche per risalire alle cause della morte.

Purtroppo negli ultimi mesi il ritrovamento di carcasse di tartarughe sulle coste pugliesi è in tragico aumento.