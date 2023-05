Tasso investito sulla Lecce-Galatina. La strada non perdona

Doveva essere un esemplare superbo, ma quel che ne resta sulla strada non fa onore alla sua maestosità.

La carcassa di un tasso è stata rinvenuta da alcuni automobilisti in transito sulla strada provinciale che collega Lecce a Galatina, in direzione nord verso il capoluogo, subito dopo la rotatoria con il monumento aereo.

Secondo gli esperti, da noi interpellati, deve essersi trattato di un investimento recentissimo, avvenuto in mattinata. Tra la prima segnalazione avvenuta intorno alle ore 12,00 e la foto che pubblichiamo (scegliendo quella a distanza maggiore per ovvie ragioni), erano trascorsi non più di 10 minuti e la carcassa si presentava profondamente modificata nella sua fisionomia a causa delle ruote delle auto o dei camion che non erano riusciti ad evitarla al termine del curvone della rampa del ponte. Ciò significa che se dopo appena qualche minuto il corpo del tasso era stato già così martoriato, non appare plausibile che potesse star lì da molte ore. Ed un attraversamento in pieno giorno rende l’avvistamento ancora più eccezionale trattandosi di un animale dalle abitudini notturne.

Un vero peccato l’episodio che è stato documentato. La scorsa estate un altro esemplare fu trovato a bordo carreggiata lungo la strada che collega Vitigliano a Cerfignano.