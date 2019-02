Telefoni rubati nascosti in casa o usati quotidianamente, due persone nei guai

Due storie diverse, stessa accusa da cui dovranno difendersi: ricettazione. Un caso è accaduto a Squinzano, dove i Carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un ragazzo, ancora minorenne. Il 17enne, volto già conosciuto alle Forze dell’Ordine, è stato trovato in possesso di un cellulare di ultima generazione del valore di 870 euro.

I guai per lui sono cominciati durante la perquisizione domiciliare quando gli uomini in divisa hanno trovato il telefono oggetto di un furto denunciato il 10 settembre 2018 da un uomo originario del brindisino. Il cellulare recuperato è stato poi restituito al legittimo proprietario.

Melendugno: una denuncia per ricettazione di un telefono

A Melendugno, invece, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per ricettazione un senegalese, volto già noto alle forze dell’Ordine. Tutto è cominciato dalla denuncia di furto sporta lo scorso agosto da un cinquantenne. Come appurato dai militari, l’uomo ha utilizzato lo smartphone, come se fosse suo.