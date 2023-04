Volto coperto e armati di pistola tentano la rapina, ma l’addetto alla sicurezza reagisce e il colpo sfuma

Sono entrati con il volto travisato e armati all’interno dell’esercizio commerciale, ma l’addetto alla sorveglianza ha reagito e sono stati costretti a fuggire via.

Tentata rapina nella serata di ieri presso il supermercato Eurospin di Via Giusti a Casarano, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 21.00, quando due persone incappucciate, una delle quali con il pugno una pistola, si sono introdotte nel supermarket, ma un vigilante non ha avuto paura, ha estratto lo spray al peperoncino e ha scongiurato la rapina. I due, quindi, sono fuggiti via a bordo di un’autovettura parcheggiata all’esterno.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia locale che hanno interrogato l’uomo e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio, alla ricerca di indizi utili a risalire all’identità dei malviventi.