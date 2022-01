Tentano il furto in due ville, ma l’arrivo delle guardie giurate fa sfumare entrambi i colpi

Ci hanno provato prima il lunedì, intorno alle ore 19.00, ma sono stati costretti a desistere, poi, hanno fatto trascorrere un giorno, ritentando con un altro “obiettivo”, sempre allo stesso orario, ma anche in questo caso è andata male.

Nel tardo pomeriggio di lunedì e in quello di mercoledì, a San Cataldo, sono state prese di mira due ville in Via Ardito Desio ma, ripetiamo, entrambi i colpi sono sfumati.

La prima volta, i ladri hanno forzato una porta posteriore dell’abitazione, ma è scattato l’allarme e il pronto intervento delle guardie giurate ha fatto sì che i malviventi fossero costretti ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Non contenti, hanno lasciato trascorrere un giorno e ieri ci hanno riprovato, con un’altra residenza estiva. In questo caso, hanno tolto la catena e il lucchetto di un cancello, sostituendoli con il filo di ferro, hanno frantumato una porta a vetro della casa, ma anche in questo caso hanno fatto un buco nell’acqua, perché, ancora una volta sono intervenuti i vigilantes che li hanno costretti alla fuga a mani vuote.