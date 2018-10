Lo abbiamo già scritto in mattinata. Il caso del tentativo di rapimento di un bambino in pieno centro a Lecce ad opera di un venditore di palloncini sembra stia per scoppiare come una bolla di sapone.

Le indagini della Polizia che ha ricevuto la denuncia, si sono concentrate da subito sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza di cui le strade del centro storico sono costellate.

I frame racconterebbero la verità e potrebbe essere diversa da quella presentata agli agenti in sede di denuncia da parte della madre del bimbo.

Le voci che si rincorrono tra i corridoi sono quelle per cui la signora, in evidente stato d’ansia per le sorti del figlioletto, avrebbe dato una versione dei fatti poco chiara.

In base a quanto emergerebbe dalle immagini, il bambino sarebbe sfuggito al controllo della mamma per una manciata di secondi, per poi essere ritrovato sulla scia dell’extracomunitario che vendeva palloncini per strada. Il bambino, quindi, attirato dai palloncini che svettavano in aria avrebbe seguito l’uomo che, soltanto successivamente, si sarebbe accorto del piccolo. Di lì a poco, la mamma avrebbe ritrovato suo figlio a qualche decine di metri dal luogo in cui si trovava.

L’ansia di una mamma è più che comprensibile, ma il clamore suscitato dalla vicenda è stato inarrestabile. Si attendono nelle prossime ore le notizie dalla Questura di viale Otranto.