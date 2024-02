Tenta il furto in un bar utilizzando una mazza, ma viene messo in fuga da un cittadino e il colpo sfuma

Ha cercato di introdursi all’interno di un bar, cercando di sfondare la vetrata di ingresso con una mazza, sfortunatamente per lui in quel momento una persona ha intuito cosa stesse avvenendo e ha chiamato la Polizia e il malvivente è stato costretto a desistere e darsela a gambe.

È accaduto nella nottata appena trascorsa a Lecce, intorno alle 12.00, ripetiamo, l’uomo ha colpito la vetrata del bar “Kandinsky” di via Cairoli, nei pressi dell’ex Convitto Palmieri, ma un cittadino ha chiamato le Forze dell’Ordine, a quel punto per il ladro altro non è rimasto che fuggire.

Giunti sul posto gli agenti di Polizia della Questura di Lecce, hanno rinvenuto il bastone in ferro utilizzato per colpire il vetro, ma l’autore si era già dileguato. Gli uomini di “Viale Otranto”, quindi, hanno compiuto tutti i rilievi del caso e avviato le investigazioni.

Utile alle indagini si potrebbe rivelare la visione delle immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.