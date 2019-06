Tentano il furto alla stazione Q8 sulla Brindisi-Lecce, ma fuggono all’arrivo dei Carabinieri. È caccia ai malviventi

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi insieme ai Colleghi del Nucleo Investigativo, nella nottata appena trascorsa, hanno sventato il furto alla colonnina Self Service della stazione carburanti della Q8 sita sulla Strada Statale Brindisi–Lecce.

I fatti

Gli accadimenti sono avvenuti intorno alle ore 3.00, quando è giunta una segnalazione da parte di un cittadino alla Centrale Operativa che ha comunicato la presenza di persone all’interno del distributore di carburanti che, mediante un generatore di corrente e un flessibile, erano intenti a tagliare la colonnina all’interno della quale è contenuto l’incasso per i rifornimenti effettuati senza operatore. All’arrivo dei militari, sia i tre malviventi intenti nell’opera, che quelli addetti a fare da palo, sono fuggiti per le campagne retrostanti, abbandonando sul posto tutta l’attrezzatura compresa l’autovettura utilizzata.

L’autovettura rubata il giorno prima

Per quel che riguarda il mezzo si tratta di una Fiat Panda rubata a Brindisi nella mattinata del giorno precedente al titolare di un’officina di elettrauto. Immediatamente, sono state fatte convergere sul posto tutte le pattuglie dislocate in zona unitamente all’Aliquota di Pronto Impiego, con le quali si è subito organizzato un controllo nei terreni circostanti alla ricerca dei fuggitivi, operazione che è durata sino a tarda mattinata.

L’auto utilizzata per giungere sul posto è stata sequestrata per essere sottoposta ai rilievi al fine di rinvenire elementi utili per l’individuazione dei responsabili, nel contempo sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.